Kahramanmaraş’ta Salatalık Hasadı Başladı!
Verimli Topraklarıyla Gün Yüzüne Çıkan Kahramanmaraş’ta Salatalık Hasadı Tüm Hızıyla Devam Ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.10.2020, 17:44 06.10.2020, 19:40
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Özellikle Turşu Sezonunun Açılmasının Hemen Ardından İkinci Ürün Olarak Tarlalara Ekilen Salatalıkta Bu Yıl Verim Ve Rekolte Geçen Yılı Aratmıyor.
Ziraat Odası Mehmet Çetinkaya Hasadın Yapıldığı Tarlalarda İncelemelerde Bulundu.
Başkan Çetinkaya Yaptığı Açıklamada Verimin İyi Olduğunu Ve Tarlalarda Hasadın Devam Ettiğini Dile Getirdi.
Çiftçi Fatih Daşcı İse Devlet Desteklerinin Artırılmasıyla Daha Fazla Üretim Yapmak İstediklerini Dile Getirdi.
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