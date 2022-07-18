Kahramanmaraş’ta samanlık yangını korkuttu
Kahramanmaraş’ta samanlıkta çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu.
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2022, 22:03 18.07.2022, 22:06
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Selimiye Mahallesinde yer alan samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
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