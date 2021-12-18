Kahramanmaraş’ta şampiyona heyecanı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası 2. Gününde de coşkuyla devam etti.

Milli takım seçmelerinin de yapılacağı Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası Aksu TV ekranlarından canlı yayınla izleyicilerle buluştu.

NECATİ OKAY DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANI

HANEFİ MAHÇİÇEK ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANI

HAYRETTİN GÜNGÖR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

ŞEREF EROĞLU TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI

ÖMER FARUK COŞKUN KAHRAMANMARAŞ VALİSİ