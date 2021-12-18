Kahramanmaraş’ta şampiyona heyecanı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası 2. Gününde de coşkuyla devam etti.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 12:32 18.12.2021, 17:16
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası 2. Gününde de coşkuyla devam etti.
Milli takım seçmelerinin de yapılacağı Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası Aksu TV ekranlarından canlı yayınla izleyicilerle buluştu.
NECATİ OKAY DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANI
HANEFİ MAHÇİÇEK ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANI
HAYRETTİN GÜNGÖR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ŞEREF EROĞLU TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI
ÖMER FARUK COŞKUN KAHRAMANMARAŞ VALİSİ
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