Kahramanmaraş’ta şampiyona heyecanı yaşandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı.

4 Gün boyunca tüm coşkusuyla yaşanan şampiyona Aksu TV ekranlarından canlı yayınla izleyicisiyle buluştu.

Şampiyona da takım halinde derece alanlar ise 1.Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü,2. Ankara İLBANK ve 3. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı oldu.