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Kahramanmaraş’ta sanayici ve iş adamları KMTSO iftarında buluştu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) yönetimi, 18. geleneksel iftar programında sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.  

KAHRAMANMARAŞ 25.04.2022, 22:54
Kahramanmaraş’ta sanayici ve iş adamları KMTSO iftarında buluştu

KMTSO bahçesinde düzenlenen iftar programı, oruçların açılmasıyla yapılan dualar ve ilahilerin seslendirmesiyle devam etti.  
Ardından iftar programına katılamayan Kahramanmaraş milletvekillerinin tebrik mesajları okundu.  
Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, başta Kahramanmaraş olmak üzere ülke ekonomisi hakkında değerlendirmede bulundu.  
Açıklamasında yurt genelinde yaşayan israfın çok fazla olduğuna dikkat çeken Öksüz, “Pandemi yavaş yavaş geride kalmaya başladı. Kahramanmaraş sanayisi olarak bu pandemi döneminden güçlenerek çıktı. Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar, olumsuzluklara rağmen ülkemiz sanayi için bazı faydalar getirmiştir. Bizde Kahramanmaraş olarak ihracata bu dünyadaki yeni değişimin faydasını gördük.  Ama tabii ki dünyada sıkıntılar bitmiyor. Artan Dünya nüfusu ve insanların daha zorlu hayatı sıkıntıların habercisi olarak görüyoruz. Bunların başında hammadde sıkıntısı yavaş yavaş baş  göstermeye başladı. Ülkemizin ithal ettiği en fazla ödediğimiz başında enerjiyi geliyor. Enerji ile ilgili ve diğer hammaddeler ilgili çok önemli tedbirler almamız lazım” dedi.  
Öksüz, açıklamasının devamında ise, “Dünyada herkesin konuştuğu sürdürebilirlik olayı var. Bu şu demek dünyada ne tükeniyor? Yerine koymamız gerek bunu özellikle müşterilerimizle bizlerden bekliyor. Yani bir malı satın alırken bu mal üretilirken ne kadar tüketim olmuş ne kadarı geri kazandırılmış? Bunu ithalatçılar hassasiyetle takip ediyorlar. Bildiğiniz gibi dünyada tüketilen petrol doğalgaz kömürün tekrar yerine koyma imkanımız yok ama Dünyada sürdürülebilirlik yani dünyanın devam etmesi için artık dünyadaki doğal imkanları kullanmak zorundayız. Ülkemiz yenilenebilir enerji konusunda 20 yılda çok büyük yatırımlar yaptı. Bunları takdir ediyoruz, yalnız son yıllarda özellikle yenilenebilir enerjiler de en büyük enerji kaynağımız güneşi maalesef kullanmakta sınıfta kaldık. Süratle bu enerjiyi kullanmak için yatırımcılarımızın önünün açılması gerekiyor. Bugün Almanya kullandığı enerjinin %50 den fazla yenilenebilir. Enerji türlerinden Biz daha Türkiye'de bunun yüzde 28'ine ulaşmış durumdayız. Yani tükettiğimiz elektriğin ancak yüzde 28'i mi yenilenebilir? Kaynaklardan sağlıyoruz. Eğer güneş enerjisine yatırımların önünü diğer kaynaklar gibi açılsaydı bugün Almanya'yı bile rahatlıkla geçerdik. Dünyada artan nüfus var. İnsanlar daha konforlu yaşamak istiyor. Bunun için çok üretmemiz lazım. Tamam da üretimi belli bir yere kadar sürekli artırırız ama her öğrettiğimiz şeyde bir de tükettiğimiz şeyler var. Mesela bir buğday üretimini artırmak için daha fazla mazot daha fazla gübre daha fazla kimyasal ilaç kullanacağız. Gübrelerin bile ana hammaddesinin doğalgaz olduğunu çok kişi bilmiyor. Bu nedenle üretim yaparken çözüm olarak  tasarruf yaparak israfı önleyelim” diye konuştu.  
Öksüz’ün açıklamasının ardından kürsüye gelen KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, günün anlam ve önemine binaen açıklama yaptı.  
Korona virüs (Covid-19) salgının yeni ticari yöntemler konusunda girişimcileri geliştirdiği kaydeden Balcıoğlu, “Pandemi ülkemizi olduğu gibi tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Pandemi 2 yıl içerisinde insanlar yeni alışkanlıklar ve ticari yöntemler geliştirdi. Yeni normalde düzelecek bu değişimin biz neresindeyiz? Bu değişimde mart ayı ihracatımız 150 milyon dolar olarak tamamladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat şükürler olsun. Bu nedenle katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamasının devamında oda faaliyetleri konusunda bilgiler veren Başkan Balcıoğlu, “27-28 Mayıs Cuma-Cumartesi günü uluslararası dondurma festivali yapılacak” diyerek konuşmasını tamamladı.  
Son olarak kürsüye gelen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, selamlama konuşması yaptı. 
Kent protokolünün katıldığı iftar programı yapılan konuşmaların ardından sona erdi. 

#KMTSO #KMTSO Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz #KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu
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