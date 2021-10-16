Kahramanmaraş’ta satış mağazasına silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre Dulkadiroğlu İlçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının satış mağazasına gece bilinmeyen saatte silahlı saldırı gerçekleştirildi. İş yeri çalışanları sabah iş yerine geldiklerinde camlarda kırıkları fark ederek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırının amacı ve nedeniyle ilgili çok yönlü çalışma başlattı.