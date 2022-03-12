Kahramanmaraş’ta satranç turnuvasının bu yıl 8’incisi yapıldı!

Piazza avm’de düzenlenen yarışmada hamlesine güvenen çocuk ve gençlerin katılımıyla kıyasıya mücadele verildi.

6 – 16 yaş aralığındaki lisanslı çocuk ve genç sporcuların bir araya geldiği turnuvada, sporcular rakiplerini yenmek için en stratejik hamlelerini yaptılar.

Konuyla ilgili aksu haber’e konuşan Üstad Satranç Spor Kulübü Başkanı Adem Yüksekoğlu, turnuva hakkında bilgi verdi.