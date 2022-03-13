Kahramanmaraş’ta satranç turnuvasının bu yıl 8’incisi yapıldı!
Zeka ve strateji oyunu satrancı sevdirmek ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla her yıl Üstad Satranç Spor Kulübü ile Piazza Avm’nin düzenlediği satranç turnuvası’nın bu yıl 8’incisi yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2022, 09:18 13.03.2022, 09:29
Piazza avm’de düzenlenen yarışmada Hamlesine güvenen çocuk ve gençlerin katılımıyla kıyasıya mücadele verildi.
6 – 16 yaş aralığındaki lisanslı çocuk ve genç sporcuların bir araya geldiği turnuvada, sporcular rakiplerini yenmek için en stratejik hamlelerini yaptılar.
Konuyla ilgili aksu haber’e konuşan Üstad Satranç Spor Kulübü Başkanı Adem Yüksekoğlu, turnuva hakkında bilgi verdi.
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