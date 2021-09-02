Kahramanmaraş’ta sazan balığı popülasyonu artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında; Şanlıurfa Bozova Su Ürünleri Üretim Tesisleri’nde üretilen sazan balığı yavrularından, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talebi doğrultusunda 100 bin adet yavru sazan balığı tahsis edilerek Kahramanmaraş genelindeki 7 adet göl ve gölete 100 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Bu kapsamda Pazarcık İlçesi Kartalkaya Baraj Gölü balıklandırma programı gerçekleştirilerek programa Pazarcık Kaymakamı Dr. Adil Nas, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Salih İnan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Taşkın Aydın, Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Kabasakal, Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala ve Pazarcık Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ayhan Dönücü'nün katılımlarıyla 30 bin adet yavru sazan balığı doğal ortamına bırakıldı.

Bu projede; göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu arttırmak amaçlanırken, Kahramanmaraş halkının sağlıklı beslenmesi için kaliteli bir hayvansal protein kaynağı olan balık tüketimine ve amatör olta balıkçılığının gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.