Kahramanmaraş'ta şehir magandalarına geçit yok!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun şekilde mücadele sürdürülerek magandalara ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahla gerçekleşebilecek her türlü olaya anında müdahale etti.

Olay yerlerine en seri şekilde intikal eden polis ekipleri, mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalarına ağırlık verdi. Yaya ve motorize ekipler ile silahla meydana gelmesi muhtemel olaylarla ilgili şehir merkezinde ve çevresinde yoğun uygulamalar yapılmaya başlandı.

Son üç gün içinde yapılan çalışmalar hakkında edinilen bilgiye göre, Abdülhamithan Mahallesinde silahla havaya ateş eden F.T. (30) kurusıkı tabanca ile ateş ederken suçüstü yakalandı.Yunus Emre Mahallesinde yapılan uygulamada Uyuşturucu ticaretinden aranan M.D.(31) ve yanındaki şahıstan 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kuzey Çevre yolunda polisin yaptığı anlık uygulamada M.A. U.(25) isimli şahıstan ruhsatsız bir adet pompalı otomatik tüfek ele geçirildi.

Şeyh Adil Mahallesinde yapılan uygulamada bir araçta bulunan E.K.'den (21) ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Saçaklızade Mahallesinde araçtan rasgele havaya ateş eden E. K. (25) kurusıkı tabanca ile suçüstü yakalandı. Yörük Selim mahallesinde tüfekle bir şahsı vurmaya yeltenen U.E.'nin (24 yaş) elindeki tüfeği polis aldı ve yanındaki şahısla birlikte etkisiz hale getirdi. Şeyh Adil Mahallesinde ailevi kavga esnasında bir şahsı vurmak için kovalayan A.A.(42) elinde tüfekle polis tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Piri Reis Mahallesinde bir kavgada kurusıkı silah kullanmaya çalışan M.A. (26) suçüstü yakalandı.

5 kurusıkı tabanca ve 4 adet tüfekle yakalanan 10 şahsa gerekli idari ve adli işlemler yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla havaya ateş eden magandalarla etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.