Kahramanmaraş'ta Şehir Mezarlığına definler başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şeyh Adil Mezarlığı’nın tam kapasiteye ulaşması sebebiyle Kapıçam’da oluşturulan yeni şehir mezarlığında tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan görüşmelerle Kapıçam’da 2 milyon metrekarelik alanın şehir mezarlığı olarak tahsisi gerçekleştirilmişti.

Bölge Hazır Hale Getirildi

Fen İşleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla bölge definlere hazır hale getirilmişti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kapıçam Şehir Mezarlığı’nın tüm hazırlıklarının tamamlanmasının ardından bugün defin işlemleri başladı” ifadeleri kullanıldı.