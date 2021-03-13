Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, şehit Jandarma Astsubay Adil Kozanoğlu'nun 8 yaşına giren kızının doğum günü, sürpriz etkinlikle kutlandı.
Türkoğlu Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 20 Mart 2014'teki terör saldırısı sonucu şehit olan Adil Kozanoğlu'nun 8 yaşına giren kızı Belinay için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.
Kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki evinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Belinay, pastayı annesi Elif, kardeşi Irmak Kozanoğlu ile kesti.
Belinay Kozanoğlu, sürpriz doğum günü karşısında çok mutlu olduğunu belirtti.
Etkinliğe katılanlar, çeşitli hediyeler verdikleri Belinay'ın yeni yaşını kutladı.
Sürpriz doğum günü kutlamasına, Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile eşi Funda Okumuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu katıldı.
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