Kahramanmaraş’ta şehit olan polis memurunu unutturmamak için fotoğrafını aracına koydu

Antalya’da işlediği cinayet sonrası Kahramanmaraş’a gelen ve şehir merkezinde bulunan bir otele yerleşen katil zanlısını almak için kaldığı otele gelen ve daha sonra çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Barış Göl’ün anısı yaşatılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş, kişisel aracına ‘Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu vatan uğruna can verenler’ yazısı ile kahraman şehit polis Barış Göl’ü anmak için aracının arka camına Türk bayrağı zemini üzerine kahraman şehidin fotoğrafını astı.