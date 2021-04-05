Kahramanmaraş'ta şehit polis memurunun kızına doğum günü sürprizi yapıldı

Onikişubat Kaymakamlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Diyarbakır'da 15 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Gülbahar'ın 6 yaşına giren kızı Reyyan için doğum günü kutlaması düzenledi.

Marif Mahallesi'ndeki evinde gerçekleştirilen kutlamada Gülbahar, annesi Betül Gülbahar ile kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

Gülbahar, sürpriz doğum günü kutlamasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kutlamaya katılanlar Gülbahar'a hediye vererek doğum gününü kutladı.

Kutlamaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman da katıldı.

Diyarbakır-Batman kara yolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla 15 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) şehit olmuş, 46 kişi ise yaralanmıştı.