Kahramanmaraş'ta şehitler için okunan hatim, yasin ve kelime-i tevhidlerin duası yapıldı!

Şeyhadil Şehitliğinde Berat Kandili dolayısıyla kahramanmaraşlı hafızların katılımı ile Kuran-ı Kerim okutarak şehitlerimiz için okutulan 2046 hatmi şerif,50.000 yasin-i şerif ve 100.000 kelime-i tevhidin duası yapılarak şehitlerimizin ruhları yad edildi. Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, yaptığı konuşmada tüm islam aleminin mübarek berat kandilini kutlayarak pandemi dolayısı ile toplu program yapamadıklarını, şehitlerimiz için okuttuduğumuz 2046 kuran hatmi,50.000 yasin-i şerifi ve 100.000 kelime -i tevhidi hafızlarımızın okuduğu kuran keriminin akabinde duaları yapılarak tüm şehitlerimizin ruhlarına bagışladıklarını,okuyan okuttuktan vesile olan herkese teşekkürü borç bildiğini söyledi.