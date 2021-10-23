Kahramanmaraş’ta sepetli motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde sepetli motosikletlerin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 17:55 23.10.2021, 18:06
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi Sarılar mevkii İstiklal Caddesi üzerinde Fatih A. (35) yönetimindeki sepetli motosiklet ile Mehmet Ali C. (65) idaresindeki 31 VF 286 plakalı sepetli motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle birlikte motosikletlerde bulunan Saadet A, İnayet Z,, Fatma S. ve Elif C. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan sürücü Ali C.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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