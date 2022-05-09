Kahramanmaraş’ta seraları zarar gören çiftçilere 18 milyon destek
Kahramanmaraş’ta seraları zarar gören çiftçilere Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 milyon lira destek sağlandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2022, 16:48 09.05.2022, 17:49
Türkoğlu ilçesi Kadıoğluçiftliği Mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık bin 600 dönümlük arazide 305 çiftçinin serası zarar görmüştü.
Hasar tespit çalışmaları sonrası seraları zarar gören 305 çiftçiye Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 18 milyon lira destek sağlandı.
Sağlanan destekle ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir “Kahramanmaraş ilimizde yaşanan yoğun kar nedeniyle 305 çiftçimize ait bin 600 dönüme yakın sera alanımız zarar görmüştür. Cumhurbaşkanlığımızdan acil ödenek talep edilmiştir. İlimize 18 milyon lira kadar bir para aktarılmıştır. Gelen parayla tüm seralarımız ayağa kalkmıştır” dedi.
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