Kahramanmaraş’ta servis araçlarına eş zamanlı denetim
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında sivil jandarma trafik ekiplerince denetim gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 14.06.2021, 13:23 14.06.2021, 13:34
Denetimler esnasında ekipler yolculara şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığını ve pandemi kurallarına araç içerisinde uyulup uyulmadığı soruldu. ekipler uygulamada şoförlere ve yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Ayrıca denetimlerde kural ihlali yapan dört sürücüye toplam (1.256) TL trafik idari para cezası uygulandı.
İl jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.
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