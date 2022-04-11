Kahramanmaraş’ta seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Ağcalı çıkışında sürücüsü öğrenilemeyen 46 AKK 773 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek, yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracı tamamen yanmaktan kurtardı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken, araçta maddi hasar oluştu.