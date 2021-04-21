Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Kahramanmaraş'ta, seyir halindeki çelik kapı yüklü tırın dorsesi yandı.

KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 21:14 22.04.2021, 19:48

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çelik kapı yüklü 33 BVK 06 plakalı tırın dorsesinde, Kayseri - Göksun kara yolunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dorseden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.

#Kahramanmaraş #tır #Dorse
Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Nisan 2021
İmsak 04:13
Güneş 05:41
Öğle 12:36
İkindi 16:19
Akşam 19:21
Yatsı 20:43
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P