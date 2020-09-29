Kahramanmaraş’ta seyreltilmiş uygulamalarla başlayan eğitimde doluluk oranı %80’i aştı

Seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda geçen hafta yüz yüze eğitim başlatıldı.

Onikişubat İlçesi Akedaş İlkolu’nu ziyaret eden Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz burada yetkililerden bilgiler aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Yılmaz, okullarda alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz burada yaptığı açıklamada okullarda her şeyin yolunda olduğunu tedbirlerin en üst seviyede alındığını ve öğrenciler ve velilerin artık endişe etmediklerine dikkat çekti.