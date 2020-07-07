Kahramanmaraş'ta sıcak havalara karşı doğal ferahlatıcı “meyan şerbeti”
Hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulduğu bu günlerde insanlar serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bunlardan bir tanesi de meyan kökü şerbeti.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2020, 10:43 07.07.2020, 19:12
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Yeni normalleşme dönemiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etmeye başladı.
Hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulmasıyla birlikte insanlar serinleyebilmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği meyan kökü şerbeti de bunaltıcı sıcaklarda insan vücudunu bir nebze olsun hafifletiyor.
Kentte kendine has mayam satışıyla Kahramanmaraşlıların yakından tanıdığı meyancı Mehmet Hacı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle vatandaşların serinlemek için mayam içtiklerini söyledi.
Kahramanmaraş’ta 50 yıldır meyan satan Mehmet Hacı, mayam satışlarının artışından memnun olduğunu belirtti.
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