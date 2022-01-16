Kahramanmaraş’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesindeki Germanicia Antik Kenti kazı alanı üzerinde yer alan çatı rüzgarın şiddetiyle devrildi. Devrilen çatı parçaları kazı alanının üzerine düşerken, o anda alanda kimsenin olmaması olası yaralanmanın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.