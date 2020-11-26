Kahramanmaraş'ta sıkı denetim!

26­- 27­- 28­- 29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; halkın kalabalık şekilde bulunabildiği yerlerde denetimler yoğunlaştırılıyor.



Koronavirüs denetimleri başladı. Onikişubat Belediyesi Zabıta Ekipleri Pazar Yerlerinde Esnaf Ve vatandaşlara maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyardı.

Onikişubat Belediyesi Zabıta Ekipleri dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimler yapacak.



Öte yandan Onikişubat Belediyesi Zabıta Ekipleri hem vatandaşa hem de Pazar esnafına maske dağıttı.



