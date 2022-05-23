Kahramanmaraş’ta silah ele geçirildi!

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında; 8 şüpheliden 8 adet silahla ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 5 kişi suçüstü; ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 8 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi.

Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 8 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı.