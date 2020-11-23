Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu!

Kahramanmaraş polisi tarafından il merkezinde 4 ayrı adrese silah kaçakçılığı operasyonu yapıldı. 

KAHRAMANMARAŞ 23.11.2020, 16:15
Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik araştırma yaptı.

Ruhsatsız tüfeklerle meydana gelmesi muhtemel olayların önüne geçmek için bu silahları piyasaya satan kişilere yönelik kapsamlı araştırma yapan polis ekipleri, yaptığı saha araştırmaları sonrasında operasyon için harekete geçti.

Silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla Barbaros, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar Mahallelerinde 4 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 1 adet tabanca kabzeli kısa namlulu pompalı tüfek, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, kanuna aykırı oluklu kasatura, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişegi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne görtürüldü.

#Kahramanmaraş #silah kaçakçılığı operasyonu
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