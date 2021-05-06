Kahramanmaraş’ta silahlı çatışma!
Kahramanmaraş’ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2021, 12:25 06.05.2021, 12:52
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Demirciler sokakta bulunan bir aparta silahlı saldırı düzenlendi.
Bu sırada apartta kalan şahıslar tarafından da silahla karşılık verildi. Gruplardan biri olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olayda apartın giriş kapısı zarar görürken, herhangi yaralanmaya veya can kaybı yaşanmadı.
Polis ekipleri, yaptıkları incelemede olayda kullanılan bir av tüfeğine el koydu. Yaşanan olayda aparttan silahla ateş eden iki kişi gözaltına alınırken, diğer kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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