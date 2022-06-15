Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi bağlı Erkenez Mahallesinde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ömür K. ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası silahla yaralanan Ömür K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan 3 kişi ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.