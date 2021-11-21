Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şazi Bey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinin alt katında yer alan kafenin önünde iki gurup arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.