Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.11.2021, 09:26 21.11.2021, 11:08
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şazi Bey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinin alt katında yer alan kafenin önünde iki gurup arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Namaz Vakti 21 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Alanyaspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|12
|23
|5. Başakşehir
|13
|21
|6. Galatasaray
|12
|21
|7. Beşiktaş
|13
|20
|8. Fenerbahçe
|12
|20
|9. Karagümrük
|12
|19
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Erzurumspor
|12
|25
|5. Bandırmaspor
|12
|22
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|11
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Menemenspor
|12
|14
|13. Gençlerbirliği
|12
|14
|14. Boluspor
|12
|13
|15. Denizlispor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Man City
|11
|23
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. M. United
|12
|17
|8. Brighton
|12
|17
|9. Crystal Palace
|12
|16
|10. Tottenham
|11
|16
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|11
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|13
|28
|2. Real Sociedad
|13
|28
|3. Real Madrid
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Barcelona
|13
|20
|7. Rayo Vallecano
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|14
|7
|20. Getafe
|13
|6