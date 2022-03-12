Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta iki kişi arasında bilinmeyen nedenle yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2022, 17:27
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Şazi Bey Mahallesi Orhan Sezal Bulvarı'nda E.A (45), İ.U'ya (50) tabancayla ateş açarak yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurulan E.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken olay sonrası kaçan şüpheli E.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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