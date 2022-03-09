Kahramanmaraş’ta silahlı kavga!
Kahramanmaraş’ta aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen ve yolda karşılaşan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2022, 17:23
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi, Fetih Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda isimleri henüz öğrenilemeyen ve aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen şahıslar kavgaya tutuştu.
Kavga sırasında kovalamaca yaşanırken, şahıslardan biri aracına binip yaya olarak kaçan şahısları sokakta sıkıştırarak, aracından çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaralılar özel bir araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.
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