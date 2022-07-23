Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 2 yaralı 3 gözaltı

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan küçük sanayi sitesi içerisinde akşam saatlerinde araç tamiri yüzünden kavga çıktı. Kavganın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit ederek, düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler S.L. (30), O.Ç. (26) ve Y.K. (22) sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada olayda kullanılan silahlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.