Kahramanmaraş’ta sınava yönelik hazırlıklar başladı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması İçin İl Müdürü Yusuf Kahraman, hazırlıkların başladığını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında LGS öncesi deneme sınavları yaparak öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi hedefleniyor.

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.