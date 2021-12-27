Kahramanmaraş’ta sınava yönelik hazırlıklar başladı
LGS 2022 sınav tarihi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 15:23 27.12.2021, 17:58
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması İçin İl Müdürü Yusuf Kahraman, hazırlıkların başladığını söyledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında LGS öncesi deneme sınavları yaparak öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi hedefleniyor.
Haziran ayında gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.
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