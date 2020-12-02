Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu
Kahramanmaraş'ta sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2020, 00:05 02.12.2020, 10:39
Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de devam etti.
Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, kent merkezini çevre ilçelere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.
Kent merkezinin üzerini kaplayan sis, fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.
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