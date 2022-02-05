Kahramanmaraş’ta soba zehirlenmesinde anne ve oğlu öldü
Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 05.02.2022, 11:40 05.02.2022, 17:06
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi 67015 Sokak'ta yaşayan Zeynep Ağzıkara (81) ile oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (44) ulaşamayan yakınları, evi kontrol ettiklerinde anne ve oğlu yataklarında baygın buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve oğlunun cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için KSÜ morguna kaldırıldı.
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