Kahramanmaraş’ta sobadan çıkan kıvılcım evi kül etti
Kahramanmaraş’ta sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında yaşlı kadın sona anda kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2022, 18:35
Onikişubat İlçesine bağlı Kurucaova Mahallesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki G.S’nin ikametinde sobadan çıkan ateşten dolayı yangın çıktı. Yangından yaşlı kadın son anda kurtarılırken, ev kullanılamaz hale geldi.
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