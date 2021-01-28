Kahramanmaraş’ta sokaktaki canlara yönelik örnek hizmetler

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarımsal ve Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler ALO 153 Çözüm Masası’na gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde aşılama, sağlık kontrolü, acil müdahale ve bakım işleminin gerçekleştirildiği sokak hayvanı sayısı 6 bin 82 oldu. Pandemi kısıtlamalarının getirdiği sokağa çıkma yasaklarında da sokak hayvanları unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde besleme ünitelerine toplamda 37 ton mama bırakıldı.

Çalışmalar Artarak Sürecek

Konuyla ilgili olarak Tarımsal ve Muhtarlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. ALO 153 Çözüm Masamıza vatandaşlarımızdan gelen ihbarları büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde acil müdahale, aşılama ve sağlık kontrollerini yaptığımız sokak hayvanlarının sayısı 6 bin 82 oldu. Bu yıl içerisinde şehir genelinde de 100’e yakın noktada kedi evi ve besleme ünitesi konumlandırdık. Sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik de pandemi kısıtlamaları da dâhil olmak üzere toplam 37 ton mama bıraktık. Bu kapsamda hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize, STK’larımıza teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanlarımıza yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.