Kahramanmaraş'ta son bir ayda 21 bin araç denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler önleyici tedbir olarak il merkezinde geçtiğimiz ay trafik uygulamalarına yoğunluk verdi. Ekipler, toplam 21 bin 312 araç ve sürücüsünü denetledi,bunlardan hız İhlali yapan 760, modifiyeli araç 450,alkollü araç kullanan 94, ehliyetsiz araç kullanan 229,drift atan 3 ve yüksek sesli müzik dinlemekten 168'ine ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Modifiye,abartı egsöz, drift vb nedenlerle 24 araç ise trafikten men edilerek bağlandı.