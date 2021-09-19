Kahramanmaraş'ta şov takımı büyüyor!

Kahramanmaraş’ta berber ve kuaförlerden oluşan, henüz yeni kurulmasına rağmen oldukça başarılı işlere imza atan Kahramanmaraş Şov Takımı, her geçen gün gelişimine devam ederken Antalya’da gerçekleştirilecek olan uluslararası şov yarışması öncesi istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Stilisti Menderes Bayır’da katıldı.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın çeşitli noktalarında sıklıkla düzenlenen sanat, güzellik festivallerinde Kahramanmaraş’ı temsil etmek adına kurulan ve 7 erkek 7 bayan kuaförü olmak üzere toplam 14 kişiden oluşan Kahramanmaraş Şov Takımı, Kervanhan’da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kervan Lezzet Grubunun sponsorluğunu üstlendiği şov takımının istişare toplantısına Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Stilisti Menderes Bayır, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanvekili Şeref Özsoy’da katıldı.

Oldukça güzel bir atmosferde gerçekleştirilen toplantıda Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, dondurma şovu yaptı.

BAYIR: BİR ŞEHRİ GÜZELLEŞTİREN ÖNCE BELEDİYEDİR, SONRA BİZ KUAFÖRLERİZDİR

Toplantı sonrası konuşan Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Stilisti Menderes Bayır, şunları söyledi: “15-18 Kasımda Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu’nun katkılarıyla Türkiye’de ilk defa yapılacak uluslararası şov yarışmasının takım oluşumu için Kahramanmaraş’a geldik. Kahramanmaraş’ta da bu noktada oluşuma ön ayak olan Ahmet Ceyhan güzel bir enerji yakaladı. Bir şehri güzelleştiren önce belediyedir, sonra biz kuaförlerizdir. Bu bakımdan da şehri güzelleştirecek oluşumdaki en önemli faktör meslektaşlarımızın birlikteliğini sağlamak. Kasımda ilk defa yapılacak organizasyonun temel amacı ülkemizde meslektaşlarımızın birbiriyle kaynaşabileceği bir oluşum. Bu çerçevede Sami Bey Kahramanmaraş’tan oluşumu sağlayacak olan kardeşlerimize destek sağlayacak. Sami beye çok teşekkür ediyorum. Bu yıl pandemi sürecinden dolayı çok fazla etkinlik yapamadık ama önümüzdeki yıl Kahramanmaraş’taki meslektaşlarımızla bir organizasyon yapmak istiyoruz.”

KERVANCIOĞLU: SANATKÂRLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, şunları kaydetti: “Kervan Lezzet Grubu olarak Kahramanmaraş’ta turizm elçiliğimizi devam ettiriyoruz. Bugünde çok değerli misafirimiz Menderes Bayır Beyi ağırlıyoruz. Tabii gelen misafirlerimize Kahramanmaraş dondurmamızı kestiriyoruz. Menderes Beye burada çok güzel Kahramanmaraş dondurmasını kestirdik. Hem esnaflarımıza hem sanatkârlarımıza görevimiz destek olmaktır. Bizde Ahmet kardeşime ve diğer kuaförlerimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Kardeşlerimiz yarın bir gün Antalya’ya gidip orada kahraman şehrimizi temsil edecekler. Biz her türlü desteği vermek için hazırız. Sanatkârlarımızla gurur duyuyoruz.”

ÖZSOY: BERBERLİK HEM ESNAFLIK HEM SANAT İŞİDİR

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanvekili Şeref Özsoy, şöyle konuştu: “Kahramanmaraş’taki berber ve kuaför olan kardeşlerimizi seviyoruz. Berberler hem esnaflık yapıyorlar hem de bir sanat icra ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Biliyorsunuz pandemiden dolayı berberlerimiz bir süre kapanmıştı. Bundan ötürü berberlere ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum.”

CEYHAN: ŞEHRİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Kahramanmaraş Şov Takımı Kaptanı Ahmet Ceyhan ise, “Öncelikle Federasyon Başkanımız Bayram Karakaş’a Kahramanmaraş’tan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bizim mesleğimizi sevmemizde, mesleğimizin gelişmesi bakımından federasyon başkanımız birçok etkinlikler düzenliyoruz. Kahraman şehrimizde bana ağabeylik yapan ve yol gösteren Menderes Bayır hocamızı ağırlamanın gurunu yaşıyoruz. Antalya’da güzel bir etkinlik olacak. Biz Kahramanmaraş erkek ve bayan kuaförleri olarak bu yarışmada Kahramanmaraş’ı temsil etmek için gidiyoruz. Bu noktada Sami Kervancıoğlu ağabeyimiz bize desteklerini gösterdiler. Sami Beye ekibim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Biz sanatımızı dostluklarımızla temelleştirmek istiyoruz. Buna da büyüklerimiz öncü oluyor. İnşallah şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.