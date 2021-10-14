Kahramanmaraş’ta soya hasat etkinliği düzenlendi

Sanayi alanından gıda sektörüne birçok alanda yüzlerde faklı şekilde kullanım amacıyla üretiliyor.

KAHRAMANMARAŞ 14.10.2021, 16:41 14.10.2021, 17:01
Kahramanmaraş’ta soya hasat etkinliği düzenlendi

Son zamanlarda Kahramanmaraş’ta da geniş alanlara çoğunlukla ikinci ürün olarak ekilen soya fasulyesi çiftçileri mutlu ediyor.

Onikişubat İlçesi Selimiye Mahallesinde ekimi yapılan tarlalarda Kahramanmaraş Ziraat Odası ve İl Tarım Ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından “Soya Hasat” etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya soyanın çok stratejik bir ürün olduğunu vurguladı.

Daha sonra KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ise en uygun miktarda gübre ile en fazla ürünü almak gerektiğine dikkat çekti.

Son olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt da soyanın her alanda kullanıma açık olduğunu belirtti.

Katılımcıların hep birlikte hasat yapılan tarlayı ziyaret ederek hasadı yerinde incelemeleri ile etkinlik son buldu.

#Kahramanmaraş #soya hasat etkinliği #Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya #Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt #KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2021
İmsak 05:08
Güneş 06:28
Öğle 12:25
İkindi 15:38
Akşam 18:12
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1