Kahramanmaraş’ta soya hasat etkinliği düzenlendi
Sanayi alanından gıda sektörüne birçok alanda yüzlerde faklı şekilde kullanım amacıyla üretiliyor.
Son zamanlarda Kahramanmaraş’ta da geniş alanlara çoğunlukla ikinci ürün olarak ekilen soya fasulyesi çiftçileri mutlu ediyor.
Onikişubat İlçesi Selimiye Mahallesinde ekimi yapılan tarlalarda Kahramanmaraş Ziraat Odası ve İl Tarım Ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından “Soya Hasat” etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya soyanın çok stratejik bir ürün olduğunu vurguladı.
Daha sonra KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ise en uygun miktarda gübre ile en fazla ürünü almak gerektiğine dikkat çekti.
Son olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt da soyanın her alanda kullanıma açık olduğunu belirtti.
Katılımcıların hep birlikte hasat yapılan tarlayı ziyaret ederek hasadı yerinde incelemeleri ile etkinlik son buldu.
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