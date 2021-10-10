Kahramanmaraş’ta spor emektarları unutulmadı!

Futboldan güreşe, judodan voleybola bir çok branşta Kahramanmaraş’ın amatör sporuna yıllarını vermiş ve emek harcamış 70 yaş üzeri yönetici, antrenör, sporcu ve hakemler, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla düzenlenen Vefa Gecesi programında bir arayı geldi. Kahramanmaraş Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen gecede, sporun emektarları uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla bir araya gelerek, eski anıları yâd etmenin mutluluğunu yaşadı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan’ın katıldığı program, emektarlara plaket ve çiçek takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

“BU ÜLKEDE ALINAN MADALYALAR ASLA YETERLİ DEĞİL”

Programda konuşan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, tesisleşme anlamında çok mesafe alındığını belirterek, “Günümüzde toplumun devletin, siyasetin spora bakışı ve yakınlaşması arttı. Bunun üzerine artık daha çok başarı ortaya koymamız gerekir diye düşünüyorum. İşte bu yıl olimpiyatlarda, tarihimizin rekorunu kırdık. İlk dönemlerde aldığımız madalya sayısı 12 iken bu yıl 13 madalyaya çıktı diye seviniyoruz. Ama emin olun bu, bu ülke için yeterli bir başarı değil. Bu kadar genç nüfusu olan bu kadar imkanı olan bu ülkede alınan madalyalar asla yeteli değil. Daha çok yatırım yapmak toplum olarak siyaset kurumu olarak yerel yönetimler olarak, iş dünyası olarak daha çok sahiplenerek gençlerimizi, çocuklarımızı sporla daha çok haşır neşir olmalarını sağlamamız lazım. Bu hem daha sağlıklı toplum oluşturmamızı sağlayacak hem de dünya ölçeğinde ülkemizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacaktır. Sporun yaptığı reklam ve tanıtımı parayla pulla yapma imkânımız olmadığını gözlüyoruz. Tabii bugün amatör spora hizmet eden çok olduğu için 70 yaş ve üzeri gençleri çağırmışlar. Allah uzun ömürler versin inşallah” ifadelerini kullandı.

“BİZİ KIRMADILAR”

Kendilerini kırmayıp programa gelen spor emektarlarını teşekkür eden, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil ise, “Amatör spor haftası dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spora yıllarını vermiş, yıllarca bu camiaya emek harcamış değerli büyüklerimizi hatırlamak adına bu programı düzenledik” dedi.