Kahramanmaraş’ta su borusu patladı! KASKİ anında müdahale etti

Aslanbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki bir binanın çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında iş makinesi kepçesinin isabet ettiği ana su borusu patladı.

Borudan akan yoğun su, kısmi olarak kaydırdığı toprağın yola akmasına neden oldu. Toprak ve suyun birikmesi sonucu ulaşımda aksamaların yaşandığı yolda, polis ve zabıta ekipleri tedbir aldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açtı, su borusunu onardı.