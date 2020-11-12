Kahramanmaraş'ta suç makinesi polisin dikkatinden kaçamadı!

Kahramanmaraş'ta, birçok suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 12.11.2020, 16:56 12.11.2020, 17:38
Kahramanmaraş'ta suç makinesi polisin dikkatinden kaçamadı!

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Adil Mahallesi'nde bir semt pazarında durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik sordu.

Ekipler, kimliği olmadığını beyan eden şüpheliyi emniyete götürerek parmak izi tetkiki yaptı.

Yapılan tetkiklerde şüphelinin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 6 ayrı suçtan araması olan ve bu suçlardan hakkında 17 yıl 2 ay kesin hapis cezası bulunan G.B. olduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.

#Kahramanmaraş #Polis #suç makinası #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv
Yorumlar (0)
14°
açık
Namaz Vakti 12 Kasım 2020
İmsak 05:39
Güneş 07:02
Öğle 12:21
İkindi 15:07
Akşam 17:31
Yatsı 18:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Başakşehir 8 13
5. Karagümrük 8 12
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Göztepe 7 8
15. Sivasspor 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Samsunspor 9 16
4. Adana Demirspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 9 15
6. Altınordu 8 14
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 8 5
16. Ankaraspor 8 5
17. Boluspor 9 4
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Elche 7 11
12. Sevilla 7 10
13. Osasuna 8 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 8 6
19. Real Valladolid 9 6
20. Huesca 9 6