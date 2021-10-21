Kahramanmaraş’ta suç makinesi yakalandı
Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince aranan şüphelilere yönelik çalışmada, hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 19:25
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında ‘Kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K’yi (47), Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Mahallesinde yakaladı. Firari hükümlü jandarmada işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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