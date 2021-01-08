Kahramanmaraş'ta Suriyeli göçmenler broşürle bilgilendirildi!

Suriyeli göçmenlerin eğitim, sağlık, istihdam ve kamu hizmetlerinden nasıl faydalanacaklarının anlatıldığı broşürlerde, geçici koruma altındaki Suriyeliler hakkında doğru bilinen yanlışlar yer aldı. Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, Çadırkent’te kurulan Pazar yerinde ve Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallerde bu bilgilendirme broşürlerini dağıttı. Ekipler, Suriyeli göçmenlerin toplum içerisindeki davranışlarını da konu alan broşürleri ilçede kurulan tüm Pazar yerlerinde de ayrıca dağıtacağını bildirdi.