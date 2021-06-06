Kahramanmaraş'ta sürücüler drone'larla gözetim altına alındı!

Onikişubat İlçesinde jandarma trafik timleri, Başkonuş Yaylası Mesire alanı çevresinde ve Kahramanmaraş-Andırın yolu üzerinde drone ile trafik denetiminde bulundu. Denetimler sonunda 124 araç ve 78 şahıs incelenirken, 4 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamaktan, 1 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan dolayı toplam 4 bin 098 TL trafik cezası uygulandı.