Kahramanmaraş’ta taksi şoförlerine ‘12’ kural anlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından farklı dillerde ‘Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken 12 Kural’ başlıklı görseller hazırlatılarak 81 il valiliğine gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 14:15
Kahramanmaraş’ta taksi şoförlerine ‘12’ kural anlatıldı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Taksici esnafı ile bir araya gelerek Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken 12 Kuralı anlattı.

İçişleri Bakanlığınca, son dönemde yaşanan sıkıntılar nedeniyle taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu bir görsel hazırlandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, taksi esnafı ile bir araya gelerek duraklara 12 kuralı gösteren billboardlar asıldı ve taksicilere afiş dağıtıldı.

Yapılan bilgilendirme hakkında açıklama yapan Kale Taksi Başkanı Arif Özer, “İl Emniyet Müdürümüz Sayın Salim Cebeloğlu’na öncelikle teşekkür ederiz ve görevli memur arkadaşlara, taksici kardeşlerimiz ile bir araya gelerek İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan ‘Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken 12

Kural’ı arkadaşlarımıza anlattılar.

Broşürler ile bilgi verdiler. Kahramanmaraş’ta görev yapan taksici arkadaşlarımızdan herhangi bir müşteri şikâyeti olmaması bizleri de çok mutlu etti.

Her zaman dediğimiz gibi esnaf için el ele her zaman daha ileriye. Biz büyük bir aileyiz” dedi.

Görsellerde yer alan 12 kural ise şu şekilde: Sadece belediyeden aldığınız çalışma izni kapsamındaki bölgede faaliyetinizi yürütmelisiniz.

Taşımanın başlangıcında taksimetreyi açmayı unutmamalısınız. Köprü geçiş, otoyol gibi yol kullanım ücretleri dışında ek ücret talep etmemelisiniz.

Kısa-uzun mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartı gözetmeksizin yolcunun seyahat talebini karşılamalısınız. Yerli ve yabancı yolculara aynı özende hizmet sunmalısınız.

Yolcu farklı bir güzergâh belirtmediği sürece en kısa yolu tercih etmelisiniz. Yolcu gideceği adresi bilmiyorsa ona en kısa güzergâhı sunmalısınız. Yolcuyla gideceği adres veya güzergâh dışında diyaloğa girmemeye özen göstermelisiniz.

Araç içinde sigara içmemeli ve yüksek sesle müzik dinlememelisiniz. Trafik kurallarına uymalı, emniyet kemerinizi mutlaka takmalısınız. Davranışlarınızda kamunun huzurunu gözetmelisiniz. Temizlik-maske-mesafe kurallarına uymalı, aracınızı temiz tutmalısınız.

#Kahramanmaraş #taksi #12 kural
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