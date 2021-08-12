Kahramanmaraş’ta taksi ve servisler hakkında yeni kararlar alındı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, ticari taksiler ve öğrenci servislerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağan toplantısını gerçekleştirdi. 2021 yılının dördüncü toplantısında ticari taksiler ve öğrenci servislerine ilişkin yeni kararlar alındı. Şehir genelinde T plakalarla hizmet veren ticari taksilerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen yeni yönerge ile J plakalarla hizmet veren öğrenci servislerindeki tarife değişikliği kabul edildi.