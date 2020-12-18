Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı
Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait heykel ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2020, 09:59 18.12.2020, 15:14
Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mezar taşını satmaya götüren kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D'nin elindeki tarihi eseri Kayseri'ye götüreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Mahmutbey Mahallesi yakınlarında önlem alan ekipler, H.D'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 119 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğinde mezar steli ele geçirildi.
Mezar steli Müze Müdürlüğüne teslim edildi, H.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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