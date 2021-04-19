Kahramanmaraş'ta tarihi eser kaçakçılığı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2021, 19:43 20.04.2021, 11:28
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.İ'nin elinde bulunan çok sayıda tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı Pazarcık-Gölbaşı kara yolu Kizirli Mahallesi yol ayrımında durdurdu.
Araçtaki aramada, Orta Çağ döneminden kaldığı değerlendirilen 29 sikke, 10 obje, 10 yüzük ve 1 mühür ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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